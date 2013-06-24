Всього за весь час дії програми доступної іпотеки єОселя власниками житла стали 16 517 українських родин. Загальна сума отриманих кредитів становить 27,151 млрд грн. Зокрема, військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Цього року вже 1 677 українців долучилися до програми єОселя, щоб придбати власне житло на загальну суму понад 3 млрд грн. Програма має гнучкі умови, низьку ставку за іпотечним кредитом та орієнтована на сучасні реалії, зокрема на потреби молоді, ВПО та інших громадян без житла», – зазначив заступник Міністра.

За минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

34 військовослужбовці та силовики;

7 медиків;

4 педагоги;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

35 українців без власного житла;

8 ВПО;

3 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва — 15 об’єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.