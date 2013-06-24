У 2025 році майже 1,5 тис. українців придбали власне житло, отримавши кредити на 2,7 млрд грн. Загалом покращили умови проживання – 16,3 тис. українських родин за весь час її програми доступної іпотеки єОселя. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«За минулий тиждень українці отримали 129 кредитів на житло на 215,7 млн грн. Завдяки програмі єОселя, українці без житла, внутрішньо переміщені особи (ВПО), військовослужбовці та інші громадяни можуть покращити умови проживання, придбавши окреме житло. Уряд продовжує фокусувати програму єОселя на первинному ринку житла, що також стимулює розвиток галузі будівництва», - зазначив Андрій Телюпа.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Зокрема, за минулий тиждень кредити під 3% отримали: 59 військовослужбовців та силовиків, 6 медиків, 2 педагоги, 1 науковець.

Кредити під 7% отримали: 44 українці без власного житла, 15 ВПО, 2 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 84, з них 60 – на стадії будівництва, також 45 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.