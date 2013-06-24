Всього за весь час дії програми доступної іпотеки єОселя вже 15 456 родин отримали кредити на власне житло на загальну суму понад 25,1 млрд грн. Зокрема, отримати кредит за пільговою ставкою у 3% можуть військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей, інші громадяни України можуть скористатися програмою за пільговою ставкою у 7%. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«За минулий тиждень 157 українських родин отримали кредити на власне житло на 269 млн грн. Зростає кількість виданих кредитів на нерухомість у перший продаж — 90 кредитів видано саме у цій категорії ринку, з яких 21 об’єкт — на стадії будівництва. На вторинному ринку кредит отримали 67 українців. Уряд націлений на розвиток галузі будівництва та суміжних галузей, що сприятиме розвитку житлової інфраструктури та швидкому відновленню України», — зазначив Андрій Телюпа.

Зокрема, минулого тижня кредити під 3% отримали:

47 військовослужбовців та силовиків

14 медиків

11 педагогів

4 науковці.

Кредити під 7% отримали:

62 українці без власного житла

15 ВПО

4 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 56, місті Києві — 42, Львівській області — 11 та Одеській області — 9.

Крім того, найбільше доступною іпотекою у поточному році скористалися українці, які не мають власного житла або воно менше за норматив — 248 (40% від загальної кількості позичальників). На другому місці — військовослужбовці та правоохоронці — 209 (34%), а також 63 кредити (10 %) отримали ВПО.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.