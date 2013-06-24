З початку 2024 року українці взяли 7 254 кредити на 12,4 млрд грн на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя. Більшість кредитів (70,3 %) українці оформили на придбання житла на вторинному ринку — 5 097 житлових об'єктів, у забудовника придбано 1 651 об’єкт нерухомості, з них 506 об’єктів — на етапі будівництва. Водночас частка первинного ринку серед виданих кредитів збільшується, адже програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове житло — нещодавно Уряд схвалив відповідне рішення. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Програма єОселя дає можливість всім, хто потребує окремого житла або покращення умов проживання, отримати іпотечні кредити за пільговою ставкою. За весь час дії програми 13 579 родин отримали кредити на суму понад 21,8 млрд грн. Зокрема, найбільше кредитів взяли у Київській області та місті Києві, Львівській, Одеській, Вінницькій, Рівненській та Волинській областях», — зазначив Андрій Телюпа.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці оформили 141 кредит на 239 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

71 військовослужбовців та силовиків

9 педагогів

14 медиків

4 науковці

Кредити під 7% отримали:

30 українці без власного житла

6 ВПО

7 ветеранів

Найбільше кредитів видано у Київській області — 44, місті Києві — 29, Івано-Франківській та Львівській областях — по 8.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК і BISBANK.