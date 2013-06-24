З початку 2024 року українці взяли 8 404 кредити на 14,4 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Зокрема, 2 018 кредитів видано на придбання житла у забудовника (24%). За програмою єОселя українці без власного житла або ті, хто бажає покращити умови проживання можуть взяти кредит на вигідних умовах та за пільговою ставкою. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

«Уряд також змінив умови програми, щоб зорієнтувати українців на придбання житла на первинному ринку. Це забезпечить розвиток будівельного бізнесу та пришвидшить відновлення країни. Крім того, для українців до 26 років початковий внесок за житло знизили з 20% до 10%, щоб підвищити можливості для молоді стати власниками власного житла. Загалом за весь час дії програми єОселя 14,7 тис. родин отримали кредити на житло на суму понад 23,8 млрд грн», — зазначив Андрій Телюпа.

За минулий тиждень видано 104 кредити на 195 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

50 військовослужбовців та силовиків

6 педагогів

8 медиків

1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

35 українців без власного житла

1 ВПО

3 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Києві — 32, Київській області — 21, Івано-Франківській області — 8. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 59 українців, з них на стадії будівництва — 22 об’єкти, також 45 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.