У 2025 році 856 українських родин отримали кредити на власне житло на загальну суму 1,5 млрд грн за програмою доступної іпотеки єОселя. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«За минулий тиждень українці отримали 108 кредитів на власне житло на суму у 197 млн грн. Програма єОселя має вигідні умови для всіх українців, які бажають покращити умови житла. Пільгова ставка у 3% продовжує діяти для таких категорій громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Зокрема, минулого тижня кредити під 3% отримали:

45 військовослужбовців та силовиків

3 медики

5 педагогів

2 науковці

Кредити під 7% отримали:

43 українці без власного житла

9 ВПО

1 ветеран

Найбільше кредитів видано у Київській області — 38, місті Києві — 26, Вінницькій та Львівській областях — по 6, Івано-Франківській, Одеській, Хмельницькій областях — по 4. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 53 українця, з них на стадії будівництва — 19 об’єктів, також 55 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.