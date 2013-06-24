З початку 2024 року за програмою доступних кредитів єОселя українці отримали 6 973 кредити на придбання житла на 11,9 млрд грн. Зокрема, військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть взяти кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

Третину кредитів з початку року видано на придбання житла на вторинному ринку – 4924, у забудовника придбано 1564 об’єктів нерухомості, з них 485 – на етапі будівництва.

«За весь час 13 298 родин отримали кредити на суму понад 21,3 млрд грн. Програма єОселя постійно розвивається – нещодавно Уряд вніс зміни до вимог щодо житла, яке можна придбати за програмою доступної іпотеки. Тепер програма орієнтована на первинний ринок для стимулювання розвитку будівельної галузі. Уряд оновлює умови програми для того, щоб усі українці, які не мають власного житла або хочуть покращити умови проживання, могли отримати доступний кредит на вигідних умовах. А активний розвиток будівельної галузі сприятиме зміцненню нашої економіки», — зазначив Андрій Телюпа.

За минулий тиждень українці отримали 177 кредитів на 303 млн грн. Серед них кредити під 3% отримали:

81 військовослужбовець та правоохоронець;

12 педагогів;

18 медиків;

4 науковці.

Кредити під 7% отримали:

50 українців без власного житла;

4 ВПО;

8 ветеранів.

Найбільше кредитів видано у Київській області – 55, у місті Києві – 42, Львівській області – 10, Івано-Франківській та Одеській областях – по 8.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК і BISBANK.