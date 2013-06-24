З початку 2024 року українці взяли 7 891 кредит на 13,5 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Зокрема, 1 821 кредит видано на придбання житла у забудовника, що становить 23,8 % від загальної кількості кредитів. Кількість виданих іпотек на первинному ринку житла збільшується, адже Уряд змінив вектор програми для стимулювання розвитку будівельної галузі. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Загалом за весь час дії програми єОселя 14 216 українських родин отримали кредити на житло на суму понад 22,9 млрд грн.

Зокрема, за минулий тиждень видано 101 кредит на 180 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

29 військовослужбовців та силовиків;

1 педагог;

3 медики;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

53 українці без власного житла;

6 ВПО;

6 ветеранів.

Найбільше кредитів видано у місті Києві — 30, Київській області — 25 та Львівській області — 9. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 59 українців, з них на стадії будівництва — 21 об’єкт, також 42 кредити видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк,ТАСКОМБАНК і BISBANK.