З початку 2024 року за програмою доступних кредитів єОселя українці отримали 7 113 кредитів на придбання житла на 12,1 млрд грн. 70,5% кредитів українці оформили для придбання житла на вторинному ринку — 5 012 житлових об'єктів, у забудовника придбано 1 606 об’єктів нерухомості (22,6%), з них 495 (7%) — на етапі будівництва. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За умовами програми єОселя військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть покращити житлові умови, отримавши кредит за пільговою ставкою у 3%. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. Зокрема, за весь час дії програми 13 438 родин отримали кредити на суму понад 21,6 млрд грн», — зазначив Андрій Телюпа.

За минулий тиждень українці оформили 140 кредитів на 235 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали: 50 військовослужбовців та силовиків, 13 педагогів, 16 медиків, 4 науковці.

Кредити під 7% отримали: 43 українці без власного житла, 6 ВПО, 8 ветеранів.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 42, місті Києві — 29, Одеській області — 9, Львівській та Вінницькій областях — по 7.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК і BISBANK.