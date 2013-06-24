Нещодавно Уряд оновивумови програми доступної іпотеки єОселя, за якими українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку, сплативши вдвічі нижчий перший внесок — від 10 % від вартості житла. Перший кредит за новими умовами у Ощадбанку отримав 23-річний підприємець, який придбав однокімнатну квартиру у Чернігові. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Частка молоді серед учасників програми доступної іпотеки єОселя становила лише 9%. Щоб зробити програму доступною для молоді, Уряд знизив початковий внесок за житло з 20 % до 10 %. Таким чином молодь віком до 26 років може скористатися програмою та отримати кредит на житло на пільгових умовах. Такою можливістю скористався молодий підприємець з Чернігова, який мріяв про власну квартиру. Сподіваюсь, що якомога більше молоді візьме участь у програмі єОселя, адже наша мета — створити сприятливі умови, щоб молоді люди залишались в Україні», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Оформити доступну іпотеку за програмою єОселя можна через застосунок Дія. Для цього потрібно:

В Дії перейти у розділ Сервіси та обрати єОселя. Заповнити заяву та обрати уповноважений банк. Підписати необхідні документи за допомогою Дія.Підпису. Після отримання в застосунку Дія відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Нагадаємо, що з початку 2024 року 7 968 українських родин отримали кредити на пільгових умовах за програмою доступної іпотеки єОселя. Загальна сума кредитів за цей час — 13,65 млрд грн.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК і BISBANK.