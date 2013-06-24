З початку 2024 року українці взяли 8 515 кредитів на 14,6 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Зокрема, зростає кількість кредитів на житло від забудовника — вже 2 054 українські родини стали власниками житла від забудовника, що становить 24,1% від загальної кількості кредитів від початку року. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Загалом за весь час дії програми вже 14 840 родин отримали кредити на суму понад 24 млрд грн. Уряд зафіксував первинний ринок житла, як пріоритет програми єОселя. Це стимулює розвиток вітчизняної будівельної галузі і дає можливість українцям покращити житлові умови. Наразі діють пільгові ставки у 3% відсотки для деяких категорій населення та у 7% для всіх інших громадян України», — зазначив Андрій Телюпа.

За минулий тиждень видано 129 кредитів на 222 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

39 військовослужбовців та силовиків

9 педагогів

5 медиків

1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

49 українців без власного житла

4 ВПО

4 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 34, Києві — 27, Львівській області — 10. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 69 українців, з них на стадії будівництва — 33 об’єкти, також 42 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank