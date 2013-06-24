З початку 2024 року українці взяли 8 161 кредит на 13,9 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Зокрема 1 922 українські родини отримали кредити на житло від забудовника, що становить 23,6% від загальної кількості кредитів від початку року. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Програма єОселя дає можливість усім українцям, які потребують покращення житлових умов, отримати кредит на вигідних умовах. Пільговою ставкою у 3% можуть скористатися військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Інші категорії громадян без житла, зокрема, й учасники бойових дій, ветерани, ВПО можуть взяти іпотеку зі ставкою у 7%. Загалом за весь час дії програми вже 14 486 родин отримали кредити на житло на суму понад 23,4 млрд грн», — зазначив Андрій Телюпа.

За минулий тиждень видано 129 кредитів на 222 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

49 військовослужбовців та силовиків

11 педагогів

9 медиків

1 науковець

Кредити під 7% отримали:

49 українців без власного житла

6 ВПО

4 ветерани

Найбільше кредитів видано у місті Києві — 35, Київській області — 31, Івано-Франківській області — 13 та Львівській області — 9. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 74 українці, з них на стадії будівництва — 28 об’єктів, також 55 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК і BISBANK.