Із початку року за програмою доступних кредитів «єОселя» видано 5137 кредитів на суму 8,7 млрд грн. Загалом за весь час чинності програми майже 11,5 тисячі українських родин змогли придбати нове житло, отримавши кредити на суму понад 18,1 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

«Програма «єОселя» дає змогу українцям, які хочуть придбати нове житло або покращити умови проживання, взяти кредит на доступних умовах. Зокрема, пільговою ставкою 3% можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ за контрактом, учителі, медики та науковці. Також цією програмою можуть скористатися інші категорії громадян, для яких процентна ставка становить 7%. Із початку 2024 року понад 5 тисяч українців отримали доступні кредити на житло», — зазначилаНадія Бігун.

Зокрема, з початку року кредити отримали: військові та правоохоронці — 2642, українці, які не мали власного житла, — 1314, педагоги — 380, медики — 379, ветерани — 161, ВПО — 150, науковці — 111.

Від початку року 3740 кредитів видали на придбання житла на вторинному ринку, 1397 — на житло першого продажу, з яких 287 — на стадії будівництва.

Лише за минулий тиждень 144 українські родини отримали кредити на 250 млн грн.Найбільше в Київській області — 35, місті Києві — 34, Львівській — 11 та Вінницькій області — 10. Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 96 кредитів, ще 48 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу, з яких 13 — на стадії будівництва.

Джерело: Міністерство економіки