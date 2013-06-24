21 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проектом єРобота. За понад два роки дії проекту держава інвестувала через гранти в підприємництво 10 млрд грн. Понад 4 млрд грн отримувачі грантів вже повернули через сплачені до бюджету податки та збори. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«21 тисяча підприємців скористалися грантовими програмами єРобота, які ми запустили понад два роки тому для підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. За цей час держава інвестувала в їхні проекти через гранти загалом 10 млрд грн. Завдяки грантовій підтримці підприємці відкрили тисячі нових компаній, змогли збільшити виробництво, розширити асортимент продукції та послуг, освоїти нові напрямки діяльності та заявити про себе на нових ринках. А також створити близько 60 тисяч робочих місць в усіх регіонах країни. Бізнес працює, розвивається, сплачує податки, зміцнює нашу економіку. Понад 4 млрд грн інвестованих державою коштів отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори», — зазначила Юлія Свириденко.

З початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» — видано 19 000 мікрогрантів на 4,5 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 779 грантів на 3,9 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 240 грантів на 1,1 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 1036 грантів на 481 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць — від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті програми https://vlasnasprava grant.com.ua.

Довідково

Нагадаємо, проект єРобота був запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.