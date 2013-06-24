11 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми єРобота. Фінансову підтримку на старт або розвиток своєї справи отримали 22 700 підприємців. Половину з інвестованих коштів грантери вже повернули у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, пердає пресцентр Урядовий портал.

«22 700 підприємців отримали гранти на розвиток свого бізнесу за програмами єРобота, які ми запустили два з половиною роки тому, щоб підтримати малий та середній бізнес. Загалом в підприємництво через гранти держава вже інвестувала 11 млрд грн. Завдяки цій підтримці тисячі компаній розпочали роботу, змогли збільшити обсяги виробництва товарів і послуг, опанувати нові напрями й вийти на нові ринки, створити понад 60 тисяч робочих місць. За цей час грантери вже повернули у вигляді податків половину інвестованих коштів — сплатили майже 6 млрд грн податків та зборів», — зазначила Юлія Свириденко.

З початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» — видано 20 460 мікрогрантів на 4,9 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 831 грант на 4,1 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 247 грантів на 1,2 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 1 119 грант на 522 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Для отримання мікрогранту понад 75 тис. грн за програмою «Власна справа» обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту, за іншими програмами — створення до кількох десятків робочих місць. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Довідково

Нагадаємо, проект єРоботабув запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.