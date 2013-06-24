12 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми єРобота. Фінансову підтримку на старт або розвиток своєї справи отримали майже 25 000 підприємців. 75% з інвестованих коштів грантери вже повернули у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Майже 25 000 підприємців отримали грантову підтримку на старт або розвиток свого бізнесу за урядовим проектом єРобота. Загалом в розвиток малого й середнього підприємництва держава інвестувала через гранти 12 млрд грн. Завдяки цій підтримці підприємці запустили роботу тисяч компаній, змогли масштабувати свій бізнес, збільшити обсяги виробництва товарів і послуг, вийти на нові ринки, створити понад 65 тисяч робочих місць. Грантери вже сплатили до бюджету понад 9 млрд грн податків і зборів», — зазначила Юлія Свириденко.

Від запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна Справа» — видано 22 488 мікрогрантів на 5,3 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 926 грантів на 4,6 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 268 грантів на 1,3 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 1 122 гранти на 525 млн грн.

Отримати грант на старт або розвиток бізнесу можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду підприємницької діяльності. Заяви на грант подаються через портал Дія

разом з бізнес-планом. Для отримання мікрогранту понад 75 тис. грн за програмою «Власна Справа» обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту, за іншими програмами – створення до кількох десятків робочих місць. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватися як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Довідково

Нагадаємо, проект єРоботабув запроваджений Урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.