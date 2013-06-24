За результатами четвертої цього року хвилі подачі заяв на мікрогранти для започаткування чи розвитку власної справи кошти від держави отримають 290 українців на загальну суму 68,5 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

Серед отримувачів мікрогрантів четвертої хвилі 55% жінок і 45% чоловіків, 70% переможців мають вищу освіту. Найбільше з них із Львівської (48 осіб), Рівненської (44 особи), Полтавської (22 особи), Київської (21 особа) областей та міста Києва (34 особи).

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантоотримувачі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 95 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування - 39 осіб;

переробна промисловість - 36 осіб.

Нагадаємо, за грантовою програмою “Власна справа” українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8000 нових робочих місць.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.