19 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проектом єРобота. За понад два роки дії проекту держава інвестувала через гранти в підприємництво 9 млрд грн. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Грантові програми проекту єРобота — один з дієвих інструментів, який запровадив Уряд задля підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. За понад два роки дії програм фінансову підтримку у вигляді грантів на старт або розширення своєї справи отримали 19 тисяч підприємців в усіх регіонах країни. Загалом держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти вже 9 мільярдів гривень. Завдяки цьому відкрито кілька тисяч нових компаній, діючі отримали можливості для зростання, нарощування обсягів виробництва, опанування додаткових напрямків, виходу на нові ринки. При цьому отримувачі грантів в процесі реалізації своїх бізнес-проектів створять понад 55 тисяч нових робочих місць в різних галузях. Підтримуємо підприємців для зростання економіки», - зазначила Юлія Свириденко.

З початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» – видано 17 290 мікрогрантів на 4,1 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 713 грантів на 3,6 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 221 грант на 988 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 769 грантів на 347 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Діяразом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою “Власна справа” можна знайти на сайті програми https://vlasnasprava grant.com.ua.

Нагадаємо, проект єРоботабув запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.