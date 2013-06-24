19 600 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проектом єРобота. За понад два роки дії проекту держава інвестувала через гранти в підприємництво 9,3 млрд грн. Половину цих коштів отримувачі грантів вже повернули через сплачені до бюджету податки та збори. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Майже 20 тисяч підприємців вже скористались грантовими програмами єРобота, які ми запустили понад два роки тому для підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. Держава інвестувала в їхні проекти через гранти загалом 9,3 млрд грн. Це інвестиції в тисячі нових компаній, масштабування діючих підприємств, освоєння ними нових напрямків та підтримку виходу на нові ринки. А також це інвестиції в створення нових робочих місць. Завдяки програмі вже вдалося забезпечити 55 тисяч людей новими робочими місцями. Бізнес працює, розвивається, сплачує податки, зміцнює нашу економіку. Половину інвестованих державою коштів отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори”, - зазначила Юлія Свириденко.

З початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» – видано 17 813 мікрогрантів на 4,2 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 743 гранти на 3,7 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 231 грант на 1 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 806 грантів на 366 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Діяразом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою “Власна справа” можна знайти на сайті програми https://vlasnasprava grant.com.ua.

Нагадаємо, проєкт єРоботабув запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.