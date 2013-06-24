19 600 підприємців отримали гранти на започаткування або розвиток бізнесу за урядовим проєктом «єРобота». За понад два роки чинності проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництво 9,3 млрд грн. Половину цих коштів отримувачі грантів вже повернули через сплачені до бюджету податки і збори. Про це повідомила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Майже 20 тисяч підприємців уже скористалися грантовими програмами «єРобота», які ми започаткували понад два роки тому для підтримки і стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу. Держава інвестувала в їхні проєкти через гранти загалом 9,3 мільярда гривень. Це інвестиції в тисячі нових компаній, масштабування підприємств, які працюють, освоєння ними нових напрямів та підтримка виходу на нові ринки. А також це інвестиції у створення робочих місць. Завдяки програмі вже вдалося забезпечити 55 тисяч людей новими робочими місцями.

Бізнес працює, розвивається, сплачує податки, зміцнює нашу економіку. Половину інвестованих державою коштів отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки і збори», — зазначила Юлія Свириденко.

Із дня започаткування проєкту «єРобота» в липні 2022 року за програмою «Власна справа» видано 17 813 мікрогрантів на 4,2 млрд грн; на розвиток переробних підприємств — 743 гранти на 3,7 млрд грн; на садівництво та розвиток тепличного господарства — 231 грант на 1 млрд грн; ветеранам та членам їхніх родин — 806 грантів на 366 млн грн.

Подати заявку на отримання гранта можуть підприємці, які працюють, і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви слід подавати через портал «Дія» разом з бізнес­планом. Обов’язкова умова отримання гранта — створення нових робочих місць — від одного­двох у разі мікрогранта до кількох десятків у разі наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Нагадаємо, проєкт «єРобота» уряд запровадив у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення робочих місць. Він містиить кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їхнього подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, висаджування саду та виноградарства, тепличного господарства.

Джерело: Міністерство економіки