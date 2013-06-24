Майже 24 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проектом єРобота. За два з половиною роки дії проекту держава інвестувала через гранти в розвиток малого й середнього підприємництва понад 11 млрд грн. 60% з інвестованих коштів грантери вже повернули у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Майже 24 000 підприємців отримали грантову підтримку на розвиток свого бізнесу за програмами єРобота, які ми запустили два з половиною роки тому. Загалом в підприємництво через гранти держава вже інвестувала понад 11 млрд грн. Це інвестиції в тисячі нових компаній, в розвиток та масштабування підприємств різних галузей, в створення понад 60 тисяч робочих місць. Завдяки грантам підприємці працюють, зростають, виходять на нові ринки, зміцнюють нашу економіку. За цей час грантери вже повернули через податки і збори 60% інвестованих коштів, сплативши до бюджету майже 7 млрд грн», — зазначила Юлія Свириденко.

Від запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна Справа» — видано 21 564 мікрогранти на 5,1 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 878 грантів на 4,4 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 249 грантів на 1,2 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 1 123 гранти на 525 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Для отримання мікрогранту понад 75 тис. грн за програмою «Власна Справа» обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту, за іншими програмами – створення до кількох десятків робочих місць. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Довідково

Нагадаємо, проект єРоботабув запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.