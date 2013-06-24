Майже 15 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проектом єРобота. Загалом держава інвестувала через гранти в підприємництво 7,3 млрд грн від початку дії проекту. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Понад 7,3 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми єРобота, які ми запустили влітку 2022 року. На сьогодні грантові кошти отримали вже майже 15 000 підприємців в усіх регіонах країни. Це тисячі нових компаній та діючих підприємств, які посилюють свій виробничий потенціал, нарощують обсяги, створюють нові робочі місця. Працюють і розвиваються попри війну, постійну загрозу обстрілів, блекаутів, зруйновані логістичні ланцюжки”, - зазначила Юлія Свириденко.

Загалом з початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» – видано 13 618 мікрогрантів на 3,2 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 635 грантів на 3,2 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 177 грантів на 778 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 335 грантів на 144 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Діяразом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою “Власна справа” можна знайти на сайті програми https://vlasnaspravagrant.com.ua.

Нагадаємо, проект єРоботабув запроваджений Урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.