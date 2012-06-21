Україна має найбільші на європейському континенті поклади літію, а отже, розглядається в Європі як стратегічний партнер у цьому напрямку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у ході прес-конференції "Рік роботи уряду".

"Під час візиту у Брюссель ми багато уваги приділили стратегічній сировинній стратегії. Є такий проєкт як критична сировина в Європі. Україна має найбільші поклади літію на європейському континенті. Звичайно, що Європа тут бачить Україну партнером, і в частині видобутку, і в частині переробки", - наголосив він

За словами Шмигаля, до 2030 року Європа буде потребувати у 18 разів більше літію, ніж зараз. До 2050 року - в 60 разів більше літію.

"Це пов'язано з електрокарами, з батареями, це - основний матеріал", - пояснив глава українського уряду.

Він підкреслив, що Україна не зацікавлена бути просто постачальником сировини.

"Нас цікавить і додана вартість, і видобуток, і переробка, і максимальне створення готового продукту. Знову бути просто постачальником сировини, як у нас раніше було, не хотілось би", - наголосив він.

Також, за словами прем'єра, розвиток видобутку літію на сьогодні розлядається урядом як елемент справедливої трансформації вугільних регіонів.

"Справедлива трансформація вугільнх регіонів – це проєкт, що реалізується у багатьох країнах світу, зокрема в Європі. Ми розпочали роботи майже рік тому. Була всеукраїнська нарада з шахтарями. Ми пообіцяли, що ніякого шокового закриття шахт, коли закрили шахту, тисячі сімей без роботи, без майбутнього, без засобів для існування, міста, які сформовані навколо вугільних підприємств, занепадають. Всі ці кроки багато країн вже пройшли, навчилися на своєму гіркому досвіді. І на сьогоднішній день всі уряди, і ми зокрема, розуміють, що просто так закрити підприємства, пов'язані з вугіллям, неможливо", – зазначив Шмигаль.

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За словами глави уряду, у результаті трансформації вугільної галузі частина людей, що будуть вивільнятися на вугільних шахтах, можуть отримувати нову роботу на видобутку літію.

"Цього року ми почнем реалізацію у двох пілотних регіонах - на Заході і на Сході України. Це будуть дві шахти, термін експлуатації і ресурс яких вичерпано. Вони будуть підлягати закриттю природнім способом. Але, звичайно, людей, які там працювали, частина лишиться працювати, бо підтримання шахт після закриття - це десятки років, це потребує також певної роботи. Але частина людей має отримати альтернативну роботу. Діти цих людей мають отримати відповідне навчання. Це елементи ось цієї справедливої, довготермінової трансформації вугільних регіонів", - підкреслив він.

Шмигаль також уточнив, що процес такої трансформації може тривати не одне десятиліття.

"Як правило, трансформація займає від 10 і більше років. Тому, що це, в першу чергу, не економіка, а соціальна відповідальність перед вугільними регіонами", - зазначив глава уряду.