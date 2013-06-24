Європейська комісія ухвалила рішення спрямувати 135 мільйонів євро з Фонду сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, які спочатку були передбачені для фінансування спільних програм з росією та білоруссю, на зміцнення співпраці з Україною та Молдовою. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

«Рішення скасувати передбачувану співпрацю з росією та білоруссю через наші програми Interreg — підсумок жорстокої війни рф проти України. Я рада, що кошти, які ми спочатку планували на цю співпрацю, тепер підуть на програми ЄС для України та Молдови», — заявила єврокомісар з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра. За її словами, ці гроші підуть на зміцнення співпраці між регіонами ЄС з українськими та молдовськими партнерами на місцях.

135 мільйонів євро було закладено в бюджет програм Interreg NEXT з росією та білоруссю на 2021—2027 роки. Тепер їх спрямують на програми Interreg з Україною та Молдовою, зокрема на розвиток шляхів солідарності та транскордонних транспортних зв’язків, надання медичних послуг, освітні й дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також зміцнення потенціалу українських та молдовських органів державної влади. Участь у програмах Interreg дає Україні та Молдові змогу поліпшувати адміністративний потенціал і здобувати досвід в освоєнні коштів ЄС та управління ними, зазначають у Єврокомісії.

Після початку повномасштабної російської агресії проти України Єврокомісія призупинила співпрацю з рф та білоруссю в межах програм Interreg. Унаслідок цього 26 мільйонів євро було перерозподілено на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Нинішнє рішення аналогічним чином перерозподіляє фінансування, що залишилося, на період до 2027 року.

Єврокомісія також вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з москвою та мінськом, братимуть участь в інших програмах міжрегіональної співпраці Interreg.