Прем’єрка Фінляндії Санна Марін закликала ухвалити загальноєвропейське рішення про обмеження в'їзду в країни Шенгенської зони для російських туристів.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала в інтерв’ю Yle.

«Неправильно, що в той час, коли росія веде агресивну, жорстоку, загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами», - сказала Марін.

Очільниця фінського уряду зазначила, що сподівається, що країни ЄС вирішать це питання спільно, оскільки фінський кордон можна перетнути за візою будь-якої країни Шенгена.

За її словами, поїздки росіян в Європу обговорювалися на самітах ЄС протягом всієї весни.

«Я вважаю, що на наступних засіданнях Європейської ради це питання буде підніматися ще сильніше. Моя особиста позиція полягає в тому, що туризм має бути обмежений», — зазначила Марін.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликає країни Заходу заборонити в’їзд всім громадянам росії на тлі її агресії проти України.