Формула миру Президента України Володимира Зеленського, де викладено алгоритм завершення війни, — єдина, яку обговорюють на міжнародному рівні і яка перебуває в центрі дискусії про те, як досягти справедливого миру в Україні. Про це на пресконференції, яка відбулася після завершення неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Толедо, заявив верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель.

За його словами, інші формули із припинення війни в Україні, які запропонували Китай, Бразилія, Південна Африка й Африканський Союз, відкинуто і жодну з них не було винесено на широке обговорення міжнародної спільноти. Жозеп Боррель повідомив, що під час зустрічі глави зовнішньополітичних відомств обговорювали шляхи підтримки формули Зеленського як шляху до справедливого миру в Україні.

Під час неформального спілкування в Толедо міністри закордонних справ продовжили розглядати питання підтримки України, які напередодні вже обговорили глави оборонних відомств ЄС. За словами Жозепа Борреля, європейські дипломати говорили про фінансову допомогу Києву, оскільки її треба надавати не лише в терміновому порядку, а підтримувати Україну «істотно та передбачувано» на подальші роки.

Довгострокова підтримка

«Це покаже агресорові, що ми залишаємося поряд з Україною сьогодні, завтра, під час і після війни», — наголосив Жозеп Боррель. Він повідомив, що збирається внести на розгляд Європейської ради пропозицію про запровадження довгострокової фінансової допомоги Україні «на суму зі стелею 20 мільярдів євро — 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки», яку він обговорив з міністрами закордонних справ ЄС.

У тому, що Київ потребує безперервного постачання військової допомоги, міністрів запевнив глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба, який особисто приїхав у Толедо поспілкуватися з колегами. За його словами, військові потреби ЗСУ залишаються незмінними. «Це артилерійські боєприпаси, і ми сподіваємося, що завдяки вашій ініціативі (йдеться про рішення ЄС надати Україні мільйон боєприпасів. — В.В.) справи із цим підуть ліпше», — сказав Дмитро Кулеба під час відкриття зустрічі. Він повідомив, що Україні на полі бою потрібні танки та броньована техніка.

«Хто не може надати летальну зброю, подумайте над передачею медеваків — броньованих швидких для евакуації поранених з поля бою», — звернувся до глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС український дипломат.

Дмитро Кулеба закликав ЄС позбавити росію здатності виробляти безпілотники, для яких вона використовує іноземні деталі.

«Ми бачимо, що їх виробництво збільшується і росіяни використовують для цього західні деталі. Ми повинні покласти цьому край через експортний контроль та запровадження штрафних обмежень за обхід санкцій», — сказав міністр.

Київ просить захисту ППО для суден із зерном

Оскільки росія в односторонньому порядку припинила чинність зернової угоди, Україна була змушена розробити альтернативні шляхи експорту зерна. Судна виходять з українських портів і майже відразу заходять у територіальні води Румунії, розповів Дмитро Кулеба, зазначивши, що вже два судна пройшли цим маршрутом. Він звернувся до міністрів із проханням, щоб уряди їхніх країн «подумали, як допомогти убезпечити цей коридор на той час, доки судно перебуває ще у територіальних водах України. Маю на увазі системи ППО, які могли б прикривати його».

Глава європейської дипломатії зауважив, що після виходу із зернової угоди росія втрачає свої дипломатичні позиції навіть серед країн, які її досі підтримували. «Ми вперше помітили, що ці країни почали звинувачувати росію в тому, що вона перетворила продовольство на зброю, вийшовши із зернової угоди», — заявив Жозеп Боррель.