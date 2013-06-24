У ньому Євросоюз позитивно відзначив прогрес у певних галузях, а також окреслив наступні необхідні кроки. Документ охоп­лює період з моменту опублікування попереднього звіту 1 грудня 2020 року до початку воєнної агресії росії проти України 24 лютого 2022 року.

Відзначено пріоритет, який надавала Україна виконанню угоди та подальшій інтеграції з ЄС на основі Угоди про асоціацію. У документі йдеться, що громадянське суспільство України та незалежні ЗМІ продовжують відігравати активну роль у просуванні та нагляді за реформами, а також моніторингу виконання Угоди про асоціацію.

«Євросоюз високо оцінив здійснені трансформації — ми отримали кандидатство на членство. Після набуття Україною статусу кандидата наближення національного законодавства до європейського та впровадження політик ЄС отримало новий імпульс до якомога швидшої та ефективної реалізації, — прокоментувала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. — Попри повномасштабну війну ми продовжуємо імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, продовжуємо системно усувати бар’єри між нами. Це основа нашого відновлення та розвитку».

У звіті ЄС ідеться, що найбільшого прогресу досягнуто в галузях цифрової трансформації та енергетики. Відзначено прогрес у верховенстві права та боротьбі з корупцією.

Правосуддя, верховенство права та боротьба з корупцією. Тут відбулося кілька позитивних зрушень, зокрема ухвалення ключових законів, спрямованих на реформування Вищої ради юстиції та відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також ухвалено новий закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ), який створює необхідну чітку правову базу для його функціонування. Ще одним значним кроком у реформуванні системи боротьби з тяжкими економічними та фінансовими злочинами в Україні було створено Бюро економічної безпеки.

Цифрова трансформація. Україна ухвалила закон про регулятора телекомунікацій, що стало важливим кроком у наближенні законодавства до відповідного в ЄС. Україна стала однією з перших країн, чий цифровий COVID-19 сертифікат було визнано в ЄС. У звіті наголошено, що цифрова трансформація України вже сприяє ефективнішому та більш прозорому урядуванню і боротьбі з корупцією.

Енергетика. Стратегічна мета підключення української енергомережі до континентально-європейської мережі CEN була головним пріоритетом для України в електро­енергетиці й дала змогу остаточно підключитися до мережі 16 березня 2022 року.