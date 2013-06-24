Попри сподівання кремля Європа не замерзла цієї зими, а європейська економіка не зазнала колапсу. Натомість прибутки росії від продажу нафти та газу впали на 40%, європейські технології з відновлюваної енергетики значно просунулися, країни ЄС не зазнали блекаутів, як пророкувала москва, а емісія парникових газів у Європі зменшилася на 2,5%. Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол. Він застеріг, що зима-2023 становитиме більший виклик, ніж нинішня: «Це пояснюється тенденціями енергетичного ринку й тим, що уряди деяких країн можуть стати занадто самовпевненими через успіхи в подоланні газової кризи, як було цього року».

На думку єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка також взяла участь у пресконференції, спільні злагоджені дії країн-членів ЄС та міжнародних партнерів допомогли значно скоротити залежність блоку від російських енергоносіїв та пережити зиму без кризових ситуацій. У період із серпня 2022-го до січня цього року попит на газ у Європі скоротився на 42 мільярди кубометрів. Проте в Єврокомісії закликають не втрачати пильність і продовжувати розвиток відновлюваної енергетики, політику диверсифікації та обмеженого споживання газу.

«Після зими на нас може чекати складне літо, оскільки підвищення температур і посуха впливають на виробництво електроенергії. З огляду на це збираюся запропонувати країнам-членам продовжити скорочення споживання газу на 15% до наступного року», — заявила єврокомісар. За її словами, ці заходи вже показали хороший результат і «це допоможе досягти належного рівня запасів у сховищах до листопада».

Ведучи війну проти України, росія перетворила енергетику на зброю, спрямовану проти країн-членів ЄС, чия залежність від російських нафти й газу була значною. Проте завдяки спільним зусиллям за рік, протягом якого триває війна, ЄС скоротив імпорт російського газу, який постачають газогонами, на 20 мільярдів кубометрів.

«росія більше не найбільший постачальник газу в Європу. Навіть ті країни, які були дуже залежні від російського газу, наприклад Німеччина та Чехія, оголосили, що вже майже завершили поетапну відмову від газу з рф», — повідомила Кадрі Сімсон.

Вона відзначила як «найзначніше досягнення за минулий рік» зміни в газовій інфраструктурі ЄС. За інформацією єврокомісара, за цей час у ЄС кількість LNG-терміналів — терміналів з регазифікцаії скрапленого газу — зросла до 23, ще вісім перебувають на стадії розроблення.

«Це збільшить потужності ЄС у регазифікації до 227 мільярдів кубометрів до 2024 року порівняно з нинішніми, які становлять 170 мільярдів кубометрів», — сказала Кадрі Сімсон. Вона повідомила, що загальний імпорт скрапленого газу до ЄС 2021-го становив 80 мільярдів кубометрів, а 2022 року — 135 мільярдів кубометрів, що свідчить про зростання на 68%.

Коментуючи те, що деякі країни ЄС і далі закуповують і навіть збільшили обсяги закупівель російського скрапленого газу, Кадрі Сімсон зазначила, що ЄС не наклав санкцій на російський LNG. «Це становить репутаційні ризики для європейських покупців скрапленого газу з росії», — констатувала єврокомісар.

Вона наголосила, що на офіційному рівні країни-члени ЄС закупівель російського LNG не проводять. «Це приватні європейські компанії, які все ще мають контракти з газпромом. Що треба зробити, коли ці контракти закінчаться? Краще їх не продовжувати», — сказала Кадрі Сімсон. На її думку, цей крок стане чітким сигналом «надійним партнерам ЄС, що ми обмежуємо здатність росії знову маніпулювати нашим енергетичним ринком».