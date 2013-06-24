Європейський Союз продовжив санкції проти росії через спробу анексії Криму та міста Севастополя ще на рік - до 23 червня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.

«Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення продовжити санкції, запроваджені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь російською федерацією, до 23 червня 2023 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмежувальні заходи ЄС були запроваджені у червні 2014 року та передбачали заборону на імпорт у ЄС товарів, які походять із окупованого Криму та Севастополя, заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції, а також на надання туристичних послуг. Обмеження стосуються також експорту певних товарів та технологій для кримських компаній або для їх використання на території окупованого півострова у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики, а також для розвідки, розробки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Як наголошується, ЄС не визнає та засуджує спробу незаконної анексії Кримського півострова, яка є серйозним порушенням міжнародного законодавства. ЄС залишається твердим у своїх зобов’язаннях щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, а також повною мірою дотримується політики невизнання незаконної анексії українських територій.

«росія надалі порушує суверенітет та територіальну цілісність шляхом неспровокованої та нічим не виправданої агресії проти України, яку ЄС засуджує найрішучішим чином. ЄС закликає росію негайно припинити невибіркові атаки проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, негайно та без додаткових умов вивести всі свої війська та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться у повідомленні.

Водночас ЄС залишається непохитним у своїх зобов’язаннях щодо надання Україні допомоги у реалізації її невід’ємного права на самооборону проти російської агресії та побудову мирного, демократичного та заможного майбутнього. ЄС також продовжить зобов’язання із посилення спроможності України обороняти свою територіальну цілісність і суверенітет.

Як повідомлялося, 24 лютого росія розпочала неспровоковане військове вторгнення в Україну та продовжила війну, розпочату проти України у 2014 році. Загарбники проводять масовані обстріли та бомбардування українських міст і сіл, чинять репресії та звірства проти мирного населення на тимчасово захоплених територіях, мародерствують і крадуть українське майно, включаючи зернові та металопрокат.

ЄС уже запровадив шість пакетів економічних санкцій проти росії, головною метою яких є обмежити спроможності кремля у фінансуваннні «машини війни».