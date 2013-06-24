Україна та ЄС розпочинають новий проект – EU4Green Recovery East. Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила на своїй сторінці в фейсбуці, передає пресцентр Урядовий портал.

«Це програма, спрямована на розвиток циркулярної економіки, сталого управління водними ресурсами та управління екологічними даними. Ініціатива охоплює країни Східного партнерства та допомагатиме їм просувати реформи», - зауважила Світлана Гринчук.

Як повідомила Світлана Гринчук, програма триватиме чотири роки та має загальний бюджет 21,5 мільйона євро. Для України, яка стоїть на порозі масштабної відбудови, це широкі можливості та суттєва допомога.

«Наразі ми спільно з ПРООН напрацьовуємо законопроект «Про зелене відновлення», який повністю узгоджується із Зеленою таксономією та досвідом ЄС. Він стане нашою стратегією стійкої відбудови. Крім того, EU4Green Recovery East - це можливості й для українського бізнесу підвищувати ефективність використання ресурсів та створювати нові робочі місця», - зазначила Світлана Гринчук.

Наразі вже зроблено перші кроки у підготовці робочого плану для адаптації заходів Програми до конкретних потреб України. Попереду – технічні зустрічі спеціалістів у відповідних сферах.

Вдячні Європейському Союзу за системну підтримку України. Окрема подяка партнерам, які реалізовуватимуть EU4Green Recovery East, - Expertise France та Французькому міжнародному офісу водних ресурсів (OiEau), OECD, UNECE, UNIDO, Австрійському агентству з навколишнього середовища (UBA).

«Стратегічне партнерство з ЄС вже має свої результати, у тому числі і у сфері захисту довкілля. В часи війни – це наша підтримка та наш тил. Впевнена, що в часи відбудови України – це будуть наші спільні успіхи та досягнення», - наголосила Міністр.