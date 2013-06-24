Європейський Союз намітив твердий курс щодо реалізації нової енергетичної стратегії, яка дозволить повною мірою відмовитися від поставок російського газу та перейти на інші джерела.

Про це заявив голова Комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой, повідомляє Укрінформ із посиланням на україномовний Телеграм-канал Європарламенту.

«Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоби повністю припинити імпорт газу з росії та диверсифікувати наші джерела газу», - заявив у зв’язку із цим Сілвіу-Бушой.

Таким чином він прокоментував останні кроки свого комітету в контексті зусиль на підтримку України.

Як повідомлялося, в новій енергетичній стратегії Євросоюзу REPOWER передбачаються заходи, спрямовані на поступову відмову Європи від імпорту російських викопних енергоносіїв, в тому числі вугілля, нафти й газу. Енергетична незалежність ЄС досягатиметься, зокрема, шляхом диверсифікації енергоресурсів від надійних постачальників, у тому числі збільшенням поставок скрапленого газу зі США.

Двома магістральними напрямами цієї роботи є підвищення енергоефективності та заощадження енергії, а також реалізація Зеленого курсу та збільшення частки поновлюваних джерел в енергетичному балансі ЄС.