Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, чим в Євросоюзі можуть замінити російський газ.

Про це йшлося у його інтерв'ю в ефірі Europe 1, передає Укрінформ.

Бретон зазначив, що росія вже призупинила поставки газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії, і заявив: «Ми розробили план з моїми командами, щоб мати можливість на це відповісти».

Єврокомісар уточнив: «Ми імпортуємо з росії 155 мільярдів кубометрів на рік». При цьому, за його словами, новий план включатиме «50 мільярдів імпорту скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів або Катару, додаткові 10 мільярдів існуючими трубопроводами; прискорення використання морських вітрових турбін і фотоелектричних панелей, що становить 25 мільярдів кубічних метрів».

Крім того, за словами Бретона, йдеться про продовження експлуатації атомних станцій, які мали бути закриті, це ще 12 млрд. кубометрів. Також передбачається запровадити заходи економії - ще 12 млрд. кубометрів; трансформувати індустрію, яка працює лише на газу — додаткові 25 млрд. кубометрів. Останнім елементом такого плану, зазначив Бретон, є можливість тимчасового використання вугільних електростанцій.

«Ми застосовуємо санкції, які карають фінансово, тому що ми не можемо дозволити продовжувати фінансувати цю війну у кордонів Європи. Всі допомагають українцям у їхній законній битві проти цієї агресії», - наголосив Бретон.

Нагадаємо, 3 червня Європейський Союзухвалив шостий пакет санкцій проти рф та білорусі, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення cбербанку від системи SWIFT.

російський газпром припинив постачати газ вже п'яти європейським трейдерам у чотирьох країнах, через їх відмову платити за енергоресурс російськими рублями.