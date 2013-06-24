Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, у Львові відбулася церемонія підписання Угоди про виплату другого траншу прибутків від заморожених російських активів між Європейським Союзом та Королівством Данія, Королівством Нідерланди, Французькою Республікою, Італійською Республікою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру», — підкреслив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що 1 мільярд євро з виділеної суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою «данською моделлю» — безпосередньо в українських виробників, що не лише посилює обороноздатність, а й стимулює економіку та інновації в ОПК. Також, за словами Прем’єр-міністр, ще понад 600 мільйонів євро буде направлено на артилерію та боєприпаси, а понад 200 мільйонів євро — на посилення української ППО.

«Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро. Разом — сильні. Разом забезпечимо справедливий мир для України й безпеку для всієї Європи», — підкреслив Денис Шмигаль.