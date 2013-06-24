Євросоюз усвідомлює, що нинішню кризу з імпортом української агропродукції в ЄС спричинила російська агресія, і вживатиме всіх заходів для її врегулювання, ґрунтуючись на принципах солідарності з Україною. Це в Люксембурзі на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства заявив міністр аграрних справ Швеції Петер Куллгрен, повідомляє Укрінформ.

Він визнав, що існують проблеми на внутрішньому ринку ЄС, особливо в тих країнах, які межують з Україною. У цьому зв’язку він наголосив на необхідності провести ретельний аналіз впливу українського сільськогосподарського імпорту на ринкову ситуацію. За його словами, Рада міністрів ЄС висловила тверду підтримку не лише України, а й сусідніх з нею країн ЄС.

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський зауважив, що Єврокомісія повністю розуміє занепокоєння п’яти держав у зв’язку із надмірним надходженням продукції з України, що створює багато проблем для фермерів. Єврокомісія веде переговори з урядами цих країн, щоб напрацювати спільне розв’язання проблеми.