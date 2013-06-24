13 серпня Кабінет Міністрів України затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка стане ефективним інструментом подолання наслідків війни, сприяння відновленню та наближенню до членства в ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

ЄС надавав підтримку щодо підготовки Стратегії з боку Європейської Комісії, Представництва ЄС та багаторічної програми U-LEAD з Європою з питань відбудови та відновлення, що фінансується ЄС, а також забезпечив комплексну консультативну та експертну допомогу. Значний внесок у оновленні Стратегії було надано Секторальною робочою групою ключових донорів «Децентралізація та регіональний розвиток», в якій співголовують ЄС, Швейцарія та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Затверджуючи Стратегію, Уряд України виконує рекомендації Звіту про розширення 2023 року та індикатор Плану України на 3 квартал 2024 року.

Прийняття Стратегії є важливим кроком на шляху демократизації та європейської інтеграції України, засадами якого є подальша децентралізація влади, відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях, ефективне багаторівневе врядування та чіткий розподіл повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. ЄС вітає прагнення та зусилля України створити безпечні, економічні та соціальні умови для повернення своїх громадян додому. Тому ЄС підтримує ключові вектори Стратегії, зокрема реінтеграцію ветеранів із сім’ями та відновлення інфраструктури, наголошуючи на забезпеченні вимог безпеки, доступності та врахування інтересів громадян, зокрема вразливих груп.

У подальшому, слід продовжити роботу над розробкою Плану дій до Стратегії, який має містити конкретні кроки щодо реалізації Стратегії. В ході підготовки цього документу ЄС підтримуватиме активний діалог із Міністерством відновлення та іншими донорами.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що «Уряд оновив Стратегію державного регіонального розвитку. Ми актуалізували її, враховуючи виклики війни та рекомендації Європейського Союзу. Ставимо перед собою низку амбітних цілей. Зокрема, створити умови для повернення українців додому, відновити й розбудувати інфраструктуру, підвищити інституційну та фінансову спроможність органів місцевого самоврядування. Впевнений, що цей документ допоможе Україні у питаннях децентралізації, відновлення та сталого регіонального розвитку».

Тимчасово повірений у справах, заступник Голови Представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло зазначив, що Державна стратегія регіонального розвитку є одним із ключових документів для забезпечення сталого розвитку українських регіонів та громад. ЄС також сподівається на подальшу реалізацію рекомендацій останнього Звіту Європейської комісії про розширення з питань регіональної політики, у тісній координації з процесами відновлення і реконструкції, багаторівневого врядування і територіально-орієнтованою регіональною політикою, беручи до уваги різний вплив війни на регіони України.

За додатковою інформацією можна звертатися до Наталії Старостенко, керівника сектору регіонального та місцевого розвитку Представництва ЄС в Україні natalia.starostenko@eeas.europa.eu.