Європейський Союз ухвалив шостий пакет санкцій проти рф та білорусі у зв’язку із неспровокованою агресією росії проти України.
Як повідомляє Укрінформ, офіційна інформація про ухвалення шостого пакету санкцій ЄС оприлюднена сьогодні на сайті Європейської ради.
«З огляду на продовження росією агресивної війни проти України, а також на підтримку (цієї війни) з боку білорусі, а також з урахуванням повідомлень про звірства, що скоєні російськими збройними силами в Україні, Рада ЄС вирішила сьогодні застосувати шостий пакет економічних та особистих санкцій, що спрямовані як проти росії, так і проти білорусі», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, шостий пакет санкційвключає серію заходів, спрямованих на ефективне обмеження спроможності росії продовжувати агресію.