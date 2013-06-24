ЄС витратив більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні.

Про це йдеться у звіті, присвяченому третій річниці повномасштабного вторгнення, підготованого Центром досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), повідомляє The Gardian, передає Укрінформ.

За оцінками Crea, на третій рік війни ЄС купив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро попри зусилля, спрямовані на те, щоб позбутися залежності від палива, яке наповнює військову скарбничку РФ.

Ця сума на одну шосту перевищує 18,7 млрд євро, які ЄС виділив Україні як фінансову допомогу в 2024 році, згідно з даними Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel).

У календарному 2024 році ЄС витратив на імпорт російського викопного палива на 39% більше, ніж виділив для України. Зазначається, що цифра допомоги не включає військові та гуманітарні внески.

У звіті також зазначається, що Росія заробила 242 млрд євро на світовому експорті викопного палива на третьому році свого повномасштабного вторгнення в Україну, причому доходи з початку війни «зараз наближаються до трильйонної цифри», оскільки РФ адаптується до санкцій.

Зазначається, що Росія отримує до половини своїх податкових надходжень від нафтогазового сектору і намагається обійти санкції, перевозячи паливо «тіньовим флотом» - старими і недостатньо застрахованими танкерами. За даними Crea, на ці судна припадає близько третини доходів від експорту викопного палива.

Дослідники Crea підрахували, що доходи Росії від експорту викопного палива можуть скоротитися на 20%, якщо посилити існуючі санкції і закрити прогалини. Заходи включають закриття «лазівки в нафтопереробці», через яку Європа може купувати російську нафту, яка була перероблена в іншій країні, і обмеження потоків газу через трубопровід «Туркстрім».

У доповіді також міститься заклик до боротьби зі зрідженим природним газом . Європа скоротила імпорт російського газу з початку війни в Україні, але частково задовольнила свої потреби за рахунок поставок СПГ, в тому числі з Росії.

Як повідомляв Укрінформ, Європа у 2024 році купила рекордний обсяг скрапленого газу з Росії попри зусилля ЄС відмовитися від викопного палива, яке фінансує військову казну Путіна.