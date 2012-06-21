Минулого тижня Брюссель відвідали радники новообраного Президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка. Вони взяли участь у засіданні Політико-безпекового комітету ЄС, до якого входять посли держав-членів і який відповідає за спільну зовнішню та безпекову політику, а також провели зустрічі з радниками президента Європейської ради Дональда Туска, голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та єврокомісарів. Українські гості обговорили із представниками ЄС плани та перші кроки майбутнього глави Української держави.
За інформацією «УК» із джерел у Єврокомісії, європейські чиновники запевнили радників новообраного глави держави, що Євросоюз неухильно надаватиме підтримку новій українській владі доти, доки вона продовжуватиме «історію успіху» українських реформ і не зверне з розпочатого шляху системних перетворень у державі.
Під час спілкування з журналістами під будівлею Єврокомісії Олександр Данилюк розповів, що двома основними пріоритетами у зовнішній політиці Володимира Зеленського стане активізація роботи нормандської четвірки та звільнення українських політичних в’язнів, які перебувають у тюрмах Росії. «Ключове для нас — активізація роботи нормандського формату. Для нас тут важливо не якомога скоріше провести зустріч, а наповнити її змістом», — наголосив Олександр Данилюк. Обговорювали й можливу відповідь «на провокації російської сторони, зокрема паспортизацію громадян на не контрольованій українським урядом території».
Руслан Рябошапка, який раніше працював у НАЗК, розповів про пріоритети у судовій реформі та боротьбі з корупцією. Він назвав однією з «першочергових ініціатив» відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яку було скасовано рішенням КСУ. А від НАБУ та САП очікують конкретних результатів антикорупційних справ. Передусім ідеться про кримінальні справи щодо топ-посадовців і топ-політиків, направлених у Вищий антикорупційний суд. До кінця року суд повинен розглянути перші такі справи.
«Якщо такого результату не буде, тоді керівники цих антикорупційних органів мають відповідати перед суспільством», — наголосив він.