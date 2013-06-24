Європейський суд з прав людини повідомив Уряду України довгоочікувану новину — 9 липня 2025 року Велика Палата ЄСПЛ оголосить рішення по суті у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» (за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та № 11055/22). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Суд оголосить рішення у приміщенні ЄСПЛ у Стразбурзі, об 11:00 годині за місцевим часом. Запис оголошення буде доступний на сайті ЄСПЛ після закінчення слухань.

Очікуване рішення матиме фундаментальне значення — як для міжнародної правової кваліфікації дій рф, так і для захисту прав жертв російської агресії, а також для подальших процесів забезпечення відповідальності рф за міжнародні злочини, вчинені в Україні.

Найбільша міждержавна справа

Справа «Україна та Нідерланди проти Росії» є найбільшою міждержавною справою, що об’єднує одразу чотири заяви. Вона охоплює період із 2014 року до сьогодення і стосується злочинів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. До справи також включено скарги на дії рф під час повномасштабного вторгнення, що розпочалося 24 лютого 2022 року.

Окрему частину провадження становить заява Нідерландів щодо збиття малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 у липні 2014 року, внаслідок чого загинули всі 298 осіб на борту. З огляду на масштаб порушень, до справи долучилися 26 держав і одна неурядова організація — безпрецедентна міжнародна підтримка в історії Суду.

12 червня 2024 року у Страсбурзі відбулися усні слухання, під час яких Україна представила свою позицію як щодо подій з 2014 року, так і щодо воєнних злочинів росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Проміжне рішення Суду вже встановило відповідальність рф

25 січня 2023 року ЄСПЛ у своєму рішенні щодо прийнятності частини справи, яка стосується подій на сході України, вже дійшов висновку, що з 11 травня 2014 року і щонайменше до 26 січня 2022 року території Донбасу, захоплені російськими силами, перебували під юрисдикцією російської федерації.

Суд визнав, що російські військові перебували на території України з квітня 2014 року, і задокументував широкомасштабне розгортання армії рф щонайменше з серпня 2014-го. Тим самим ЄСПЛ фактично спростував заяви Москви про «відсутність військ» в Україні.

Також ЄСПЛ встановив, що збиття рейсу MH17 сталося на території, яка перебувала під ефективним контролем російських окупаційних адміністрацій, а отже події підпадають під юрисдикцію рф.