За першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення успішно подано 3 194 заяви про виплату допомоги. Зокрема, тільки вчора було подано 2 454 заяви. Про це повідомляє Урядовий портал.

Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла.

Інформуємо громадян, чиє житло було пошкоджене, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія.

Наголошуємо, що перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане.

Нагадаємо, вчора, 10 травня, стартувала програма єВідновлення. Тепер всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.