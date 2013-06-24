Європейський парламент більшістю голосів учора ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для суду над вищим керівництвом росії. Євродепутати закликали керівників євроінституцій узяти на себе ініціативу «зі створення спеціального додаткового трибуналу для засудження злочину агресії проти України, який скоїло політичне та військове керівництво російської федерації та її союзників. Європарламент вважає, що такий трибунал має ґрунтуватися на основі міжнародної угоди між країнами-однодумцями за підтримки Генеральної Асамблеї ООН», — йдеться у документі.

Євродепутати закликали ЄС та його країни-члени у взаємодії з партнерами та регіональними організаціями утворити «коаліцію доброї волі» для здійснення міжнародного правосуддя над росією.

«Європарламент вважає, що спеціальний трибунал повинен мати юрисдикцію для проведення розслідування та покарання вищого політичного та військового керівництва російської федерації; пропонує, що спеціальний трибунал має розслідувати та засудити злочин агресії проти України з лютого 2014 року, відповідно до визначення злочину агресії, як викладено у статті 8 bis Римського Статуту», — йдеться у документі. У ньому зазначено, що спецтрибунал має доповнювати зусилля МКС та його прокурора з розслідування звинувачень у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людства, що були скоєні в Україні.

В окремому пункті резолюції наголошено на необхідності розслідування та засудження діяльності «нелегітимного лідера білорусі» олександра лукашенка за дозвіл використовувати територію його країни для здійснення акту агресії проти третьої країни, що також кваліфікується як злочин агресії.

Під час дебатів, присвячених резолюції, що відбулися напередодні голосування, перед євродепутатами виступив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Він категорично заявив, що жорстокі злочини, які скоїла росія проти України, не минуть безкарно. За його словами, питання створення спецтрибуналу складне з політичної та юридичної точок зору. Оскільки за злочин агресії переслідують найвищу владу країни, то зрештою виникає питання зняття імунітету з керівників держав. «Тобто спецтрибунал повинен мати достатньо засобів і мандат від міжнародного співтовариства для зняття імунітету з перших осіб», — пояснив Дідьє Рейндерс. За його словами, Єврокомісія планує відкрити Офіс міжнародного прокурора, який збиратиме докази для майбутнього судового процесу проти керівництва росії.

«2022 року російський шовіністичний режим скоїв найсерйозніший у міжнародному праві злочин — злочин агресії, кинувши виклик усьому демократичному світу. Нам треба діяти негайно, створити спецтрибунал і судити російських вищих посадовців і тих, хто їм допомагає в білорусі», — заявив литовський депутат від групи лібералів Петрас Ауштрявічюс.

Під час цієї парламентської сесії євродепутати винесли на дебати питання покарання кремля за жахливий терористичний акт, який скоїла російська армія, — ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі.

«Кримінальний фашистський режим скоїв ще один серйозний злочин проти цивільного населення України. Це не буде забуто, і ніхто цього не пробачить», — заявив німецький євродепутат від Європейської народної партії Міхаель Галер.

Лідер групи лібералів бельгійський євродепутат Гій Верговштадт повідомив, що 120 євродепутатів підписали лист до керівників євроінституцій з вимогою якомога швидше запровадити жорсткі санкції проти росії.

«Перестаньте вважати, що поступові санкції успішні. У Європейській раді кажуть, що санкції досягають мети. Але для мене це буде очевидним тоді, коли путін припинить робити те, що він скоїв у Дніпрі», — заявив політик.

Європейські депутати були вражені кадрами з місця ракетного удару в Дніпрі. «Яку ще червону лінію має перетнути росія, щоб ми почали діяти?! Вона вже сягнула дна цивілізованості, і нашу поведінку трактують у москві як слабкість. Ми повинні позбавити росію всього!» — закликала представниця зелених німецька євродепутат Віола фон Крамон.