Верховна Рада України підтримала важливі євроінтеграційні закони, кожен з яких є індикатором виконання Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility. Парламентарі проголосували за спрощення підтримки агросектору, приватизацію держбанків та реформу у сфері банкрутства.

«Цього тижня Верховна Рада ухвалила три важливі індикатори Плану України в межах Ukraine Facility. Зокрема ухвалені закони сприятимуть цифровізації аграрного сектору, залученню інвестицій в банківську галузь, а також удосконаленню процедури банкрутства з фокусом на збереження платоспроможності позичальників. Мінекономіки як національний координатор виконання плану надає підтримку відповідальним органам влади та продовжить забезпечувати реалізацію Ukraine Facility. Тож ми вдячні парламентарям за плідну роботу і сподіваємося на ухвалення наступних індикаторів», — зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Індикатори Плану України, ухвалені Верховною Радою:Закон «Про Державний аграрний реєстр».Його ключова мета — цифровізація та прозорість агросектору, виконання було заплановано на 4 квартал 2024 року. Ухвалення закону розширить держпідтримку підприємців галузі. Окрім того, український агросектор і надалі цифровізуватиметься, а Державний аграрний реєстр має стати єдиним електронним вікном для спілкування агровиробників з органами влади. Такі механізми вдало працюють в Європі і використовуються для отримання фінансової допомоги; Закон України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава».Переглянуте законодавство надає можливість продажу різних за розмірами часток у банках державного сектору і повний продаж — за принципами, погодженими з міжнародними донорами відповідно до рекомендацій Світового банку. Це дасть змогу підвищити конкуренцію в банківському секторі, спонукатиме банки впроваджувати інновації, надавати кращі послуги та вигідніші умови для споживачів, залучить приватні інвестиції в банківський сектор; Закон України про вдосконалення режиму банкрутствата відповідні підзаконні акти, що запроваджує систему запобігання неплатоспроможності та інструмент раннього попередження для юридичних осіб та підприємців відповідно до принципів директиви ЄС 2019/1023 про рамки превентивної реструктуризації.Це допоможе Україні покращити її міжнародну репутацію як надійної юрисдикції для ведення бізнесу, дасть змогу ефективно превентивно реструктуризувати платоспроможних боржників з фінансовими труднощами, мінімізує втрати робочих місць і вартість для кредиторів у ланцюжку постачання, збереже виробництво та технології, а отже буде корисним економіці України загалом.

Цього кварталу Україна мала виконати дев’ять індикаторів плану, з яких успішно виконано вже п’ять. Роботу завершено за ще одним індикатором, який очікує на зарахування, інші три — на фінальній стадії виконання, повідомляє Міністерство економіки.