Курс України до Європейського Союзу незмінний і наша держава продовжує впроваджувати взяті на себе зобов’язання на шляху до євроінтеграції. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 31 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він нагадав, що розпочалися передвступні переговори про членство України в Євросоюзі, а також стартував зовнішній скринінг українського законодавства на відповідність європейському праву.

«З нашого боку створена дієва архітектура переговорного процесу та підготовлені проекти дорожніх карт, передбачених Переговорною рамкою. Готові оперативно виконати всю “домашню роботу”, аби держави-члени ЄС могли ухвалити політичне рішення якнайшвидше», — підкреслив Глава Уряду.

Важливим напрямком трансформації держави, за словами Дениса Шмигаля, є цифровізація.

Він повідомив, що користувачів “Дії” вже налічується майже 22 млн, більше 30-ти послуг можна отримати у застосунку та понад 120 на порталі. Крім того, у 2024 році було запущено сервіс е-Підприємець, освітню екосистему “Мрія”, бронювання в Дії, Шлюб онлайн, uResidency та багато-багато іншого.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна займає п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

«За кожним новим сервісом конкретна ціль — допомогти людині, осучаснити державу, пришвидшити усі процеси, щоб повоєнна Україна здійснила стрімкий стрибок у своєму розвитку», — зазначив Прем’єр-міністр.