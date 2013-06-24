25-27 листопада українська делегація на чолі із заступником Міністра фінансів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександром Грубіяном здійснила робочий візит до Польщі для вивчення досвіду євроінтеграції митної сфери. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Запровадження міжнародних митних ІТ-систем потребує значних часових, людських і фінансових ресурсів. Саме тому можливість вивчення польського досвіду щодо гармонізації національного митного законодавства в процесі підготовки до вступу в ЄС неможливо переоцінити. Цифровізація української митниці – це запорука прозорості митних процедур, їх зручності та зрозумілості для бізнесу і, у підсумку, розвитку економіки та посилення безпеки, що надзвичайно важливо в умовах довготривалої збройної агресії росії у центрі Європи. Національною стратегією доходів передбачено трансформацію української митниці у східний митний кордон ЄС», – повідомив Олександр Грубіян.

Основними темами обговорень були гармонізація митного законодавства із ЄС, адаптація митних ІТ-систем до європейських стандартів, а також впровадження нещодавно прийнятого Закону України щодо особливостей проходження служби в митних органах.

Також українська сторона зазначила, що нещодавні законодавчі зміни у митній сфері відкривають шлях українському бізнесу до поступового переходу на європейські митні стандарти, а також покликані запровадити спеціальні умови проходження митної служби, що в перспективі підвищить ефективність митного оформлення та знизить корупційні ризики. Водночас продовжується робота над проектом нового Митного кодексу України.

Учасники дискусії приділили особливу увагу оптимальному поділу митного законодавства між новим Митним кодексом як законодавчим актом високого рівня та підзаконними актами, які можуть змінюватися швидше.

Щодо подальшого розвитку ІТ-систем Державної митної служби були обговорені перші результати впровадження Стратегічного плану цифровізації на 2024-2026 роки, прийнятого у лютому цього року. Зокрема, йшлося про запровадження чергової фази міжнародного транзиту – це NCTS Фаза 6, нових систем митного оформлення та управління ризиками тощо.

«Євроінтеграція – це наш ключовий пріоритет. Європейська комісія вже відзначила значний прогрес України в адаптації митного законодавства і розробці митницею ІТ-систем, необхідних для вступу до ЄС. Затверджений у лютому 2024 року Стратегічний план цифровізації Держмитслужби передбачає чіткі заходи щодо впровадження ІТ рішень для подальшої цифровізації митної сфери в Україні. Поступова розбудова та адаптація національної митної ІТ інфраструктури прогнозовано дозволить нам забезпечити інтероперабельність з митною ІТ системою Євросоюзу. Тож ми позитивно оцінюємо перспективу нашої законодавчої і технічної готовності виконувати нові завдання, спільні для всього Митного союзу ЄС», – повідомив заступник голови Державної митної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Ніколайчук.

Візит організовано у межах Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

«EU4PFM продовжує організовувати такі візити, метою яких є надання можливості країнам, що вже пройшли процес адаптації до стандартів ЄС, поділитися своїм практичним досвідом з Україною. Спільні обговорення дозволять удосконалити менеджмент процесу гармонізації митного законодавства України з ЄС», – зазначила керівниця команди EU4PFM Юргіта Домейкієне, а також підкреслила, що проект EU4PFM залишається відданим справі підтримки українських партнерів на шляху євроінтеграції.

У заходах також взяли участь менеджер сектору управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні Катерина Яковлєва, представники МВФ, Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD), Національної скарбової адміністрації Польщі (KAS), польської митниці, Проектного офісу реформ при Міністерстві фінансів України й інші зацікавлені посадовці та експерти.