Україна вітає рішення Ради Євросоюзу про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і висловлює вдячність європейським партнерам і друзям, які вкотре підтвердили свою відданість європейському вибору народу України, а також всім, хто доклав зусиль до підготовки, підписання й ратифікації цієї Угоди.
Це рішення Ради ЄС, йдеться у відповідному Коментарі вітчизняного зовнішньополітичного відомства, має особливе значення, оскільки його ухвалення відбулося напередодні 19-го саміту Україна — Європейський Союз, який відбувається у Києві 12—13 липня поточного року. Таким чином, наша держава і Євросоюз заклали унікальну основу для успішного проведення саміту, яка складається із запровадженого безвізового режиму для українських громадян та завершеного процесу ратифікації Угоди про асоціацію.
10 років, що минули від дня початку переговорів щодо Угоду про асоціацію до набрання нею чинності, вказано в дипломатичному документі, докорінно змінили нашу державу. Розпочаті реформи набули незворотного та системного характеру, європейська інтеграція у свідомості людей стала синонімом руху вперед, до демократії, свободи й високих стандартів життя.
1 вересня 2017 року, день набрання угодою чинності в повному обсязі, стане знаковою датою в новітній історії нашої держави, днем нашої шани й подяки героям Небесної Cотні й мільйонам українців, які продовжують обстоювати свободу, незалежність і європейські цінності на східних кордонах Європи, йдеться в коментарі.
Угода про асоціацію разом із безвізовим режимом — це наші перші, але впевнені кроки на шляху до повноцінного та впевненого існування України в спільному Європейському домі. «Успіхи нашої країни надихають на продовження взятого курсу реалізації реформ, і ми ще більше працюватимемо над досягненням наступних амбітних цілей. Адже, як закріплено в самій Угоді про асоціацію, — вона залишає відкритим майбутній розвиток відносин Україна — ЄС», — наголошено в документі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»