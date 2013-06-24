Єврокомісія разом з Польщею розпочне спільну ініціативу з пошуку українських дітей, яких викрала росія під час вторгнення в Україну. Ідентифікуватимуть тих, хто безпосередньо причетний до цього злочину, щоб винних притягти до відповідальності. Про це журналістам під час брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант.

За її словами, цю ініціативу, яку підтримують відповідні агентства ООН, особисто патронуватимуть очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Ви знаєте про драматичне становище українських дітей, яких викрала росія та відправила на всиновлення. Це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом з Польщею ми впроваджуємо цю ініціативу», — сказала Дана Спінант.

Поки що в Єврокомісії не розповідають деталей того, як саме Брюссель та Варшава збираються вести пошук українських дітей в рф. Проте речниця ЄК пообіцяла, що найближчими днями надасть більше інформації. Ця ініціатива стала наступним кроком після того, як до десятого пакета санкцій ЄС, ухваленого 24 лютого до роковин російського вторгнення, було внесено персональні обмежувальні заходи проти причетних до викрадення українських дітей.

Від початку російського вторгнення в Україну різні міжнародні організації повідомляли, що кремль веде депортацію українських дітей до росії або на контрольовані нею території. За даними Генпрокуратури, з початку війни росіяни викрали і вивезли з України приблизно 16 тисяч дітей. Проте ця цифра може бути значно більшою. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на території рф, ймовірно, перебувають 150 тисяч незаконно вивезених українських дітей.

«Офіційно верифікованих дітей на території російської федерації залишається 16 207. Ідеться про тих, про яких я як омбудсмен знаю, з якого українського міста ці діти і де приблизно вони перебувають на території російської федерації. Насправді ця кількість значно більша. Припускаємо, що вона сягає майже 150 тисяч. росія каже про 733 тисячі українських дітей, яких вона тримає на своїй території. На наш погляд, ці цифри перебільшені», — зазначив Дмитро Лубінець у коментарі Укрінформу. За його словами, найбільше дітей вивозили в росію з тих регіонів, які були тимчасово окупованими: Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей та Криму.

Київ виступає за те, щоб вивезення українських дітей до росії під час війни було юридично на міжнародному рівні визнано геноцидом. Як пояснив Дмитро Лубінець, відповідно до міжнародного права, одна з ознак геноциду — примусове переміщення осіб з однієї етногрупи в іншу.

«Вони беруть українських дітей, які спілкуються українською мовою, переміщають на територію рф і кажуть, наче ті ніколи не були українцями. Вони забороняють використовувати українську мову, не видають документів, не випускають дітей», — зазначив омбудсмен.

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила звернення до комітетів ООН із закликом невідкладно вжити рішучих кроків «щодо припинення геноциду українського народу через здійснення депортації до держави-агресора або в межах окупованих територій України дітей — громадян України та дітей, які жили в Україні».

У документі йдеться, що рф, порушуючи всі міжнародні договори, облаштувала на своїй території та в окупованому Криму 43 табори для «ідеологічного перевиховання» українських дітей. Майже за рік через них пройшли щонайменше 6 тисяч українських дітей, про що повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, цитуючи офіційний звіт Conflict Observatory. Часто рф нібито тимчасово евакуює дітей з території України під виглядом безплатних літніх таборів, проте потім перешкоджає їхньому поверненню батькам і законним представникам, наголошують народні депутати.