Під час Бізнес-саміту ЄС-Україна, що відбувся 10-11 квітня в Брюсселі, Європейська Комісія оголосила про запуск другого раунду Call for Expressions of Interest у рамках Ukraine Investment Framework. Цей конкурс спрямований на заохочення компаній ЄС інвестувати у відбудову та економічний розвиток України. Новий раунд триватиме до 10 жовтня 2025 року та продовжує успішну ініціативу, запущену в листопаді 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це вже другий раунд ініціативи: перший стартував у листопаді 2024 року і викликав високий інтерес — понад 110 заявок від компаній із 21 країни-члена ЄС. Тепер Єврокомісія продовжує курс на залучення європейського бізнесу до відбудови України, зокрема через спільні проекти з українськими партнерами. Подані ідеї оцінюватимуться за пріоритетами Ukrainian Plan та можливістю отримання фінансування в межах Ukraine Investment Framework.

«Ми бачимо великий інтерес з боку європейського бізнесу на участь у відновленні України. Під час першого раунду європейські компанії з 21 країни подали понад 110 заявок на реалізацію різних проектів відновлення в Україні. Інструмент Ukraine Investment Framework — це реальна підтримка для європейських інвесторів: він допомагає знизити ризики, забезпечити доступ до фінансування та створити прозорі правила гри. Попри війну, Україна є цікавою для інвестицій, і ми в уряді робимо все, щоб інвестувати було легко й безпечно», — зазначив Перший заступник Vіністра економіки України Олексій Соболев.

Крім того, у березні Керівна рада Ukraine Investment Framework оголосила Конкурс заявок для операцій з опосередкованого кредитування мікро-, малих і середніх підприємств через банки. Міжнародні фінансові організації вже готують програми для непрямого кредитування бізнесу через банки. Очікується, що нове фінансування буде доступним у другій половині 2025 року.

Довідково

Ukraine Investment Framework (UIF) – інвестиційний механізм, створений для підтримки економічного відновлення та модернізації України. Функціонує у межах Ukraine Facility із загальним бюджетом 9,3 млрд євро. UIF передбачає кредитні гарантії, змішане фінансування та інші інструменти, які знижують ризики для інвесторів. Його основна мета — мобілізувати приватні інвестиції у відновлення інфраструктури, модернізацію виробництва та розвиток економіки України.

Міністерство економіки України координує роботу з Європейською Комісією та фінансовими установами-партнерами для полегшення доступу українських підприємств до фінансування та консалтингових послуг. Це забезпечує узгодженість з пріоритетами політики України та ЄС та дозволяє максимально ефективно використовувати потенціал Ukraine Investment Framework.