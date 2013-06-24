Європейська Комісія опублікувала думку щодо заявки України на членство в ЄС, яку Президент України подав 28 лютого 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ було підготовлено на основі відповідей України на опитувальник Єврокомісії щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства в ЄС – політичним (демократичні інституції) та економічним (ринкова економіка).

УДокумент визнає величезну роботу, яку зробила Україна в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема щодо нормативно-правового наближення до актів права ЄС та проведення низки реформ. У думці Єврокомісії також вказується, що Уряд України під час війни продемонстрував «дивовижний рівень інституційної сили, цілеспрямованість та спроможність функціонувати».

Євроінтеграційний прогрес України дозволив Єврокомісії позитивно оцінити заявку держави та рекомендувати Європейській Раді вже 23-24 червня надати Україні офіційний статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія також визначила низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів про вступ, зокрема щодо боротьби з корупцією, реформування правоохоронного сектору, імплементації антиолігархічного закону та ін.

«Історичне рішення – Єврокомісія визнала готовність України стати кандидатом на членство в ЄС. Це справедливий підсумок тієї титанічної роботи, яку Україна провела з 2014 року, виконуючи Угоду про асоціацію та інтегруючись до Євросоюзу. Статус кандидата відкриє для України ще більше можливостей, аби пришвидшити цю роботу. Учора ми почули, що лідери Італії, Німеччини, Румунії та Франції готові підтримати цю пропозицію на Європейській Раді. Розраховуємо на позитивне рішення усіх лідерів Євросоюзу вже за тиждень на основі представленої оцінки Єврокомісією», – сказала Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.