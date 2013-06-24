Європейська Комісія інвестує 100 мільйонів євро у відбудову українських шкіл, що були зруйновані в ході російської агресії.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Твіттерінаписала Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо €100 мільйонів у відбудову шкіл, що були зруйновані російськими бомбами. Надсилаємо шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл та повертатися. Збираємо та доставляємо леп-топи, тож учні зможуть продовжити навчання», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, більше 2800 навчальних закладів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії проти України, більше 5,7 мільйона українських дітей відчули на собі наслідки цієї варварської російської війни.

Нагадаємо, ЄС відділив 14 мільйонів євро на закупівлю шкільних автобусів для українських навчальних закладів, які у грудні-січні вже надійдуть в Україну. Водночас Єврокомісія оголосила громадську ініціативу із збору портативних комп’ютерів, що були у використанні, для їх доставки учням в Україні.