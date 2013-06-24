Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся із Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Глава держави зазначив, що візит голови іспанського уряду в Україну символічний, адже відбувається в перший день головування Іспанії в Раді Європейського Союзу.

«Це дуже чітко говорить і про фактичну реальність у Європі, коли наш спільний європейський дім уже точно не уявити без нас, без України, і про пріоритети Іспанії в захисті свободи, рівності та справедливості для всієї Європи. Я вдячний за цей візит і підтримку», — сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Педро Санчесом у Києві.

Він висловив вдячність Іспанії за надану Україні допомогу, зокрема безпекову для захисту життя українців від російського терору, надання прихистку майже 180 тисячам українців одразу після початку повномасштабного вторгнення росії. «Ми це високо цінуємо й ніколи цього не забудемо», — передає слова Президента його Офіс.

Він висловив подяку за підтримку спільних європейських рішень про санкції та інший справедливий тиск на росію, що допомагає обмежити потужний терористичний потенціал. Глава держави акцентував, що Педро Санчес принципово й дуже оперативно засудив підрив росією споруд Каховської ГЕС, який призвів до знищення одного з найбільших водосховищ у Європі та найбільшого за десятиріччя екоциду на континенті.

«На жаль, є ще страшніша загроза — підготовка російськими терористами потенційного сценарію радіаційної катастрофи на найбільшій у Європі Запорізькій атомній станції, яку росія окупувала й повністю контролює вже понад рік. Увага світу — кожної країни, кожного лідера — і конкретний, відчутний тиск на росію — усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на Запорізькій АЕС», — наголосив Президент України.

Глава держави висловив подяку за підтримку України на шляху до вступу в Євросоюз. «Ми обговорили наближення старту переговорів про членство України в Євросоюзі. Україна вдячна за проміжну усну оцінку нашого прогресу й очікує на звіт Єврокомісії цьогоріч у жовтні, а до кінця року, у грудні, — на рішення Європейської ради про початок переговорів. Усе це дуже важливо для нас. Наближення України до вступу в Євросоюз надзвичайно мотивує наших захисників і захисниць, бо переконує, що Європа бачить, якою ціною наші люди боронять такі самі цінності, які вже захищені для кожної країни у складі Євросоюзу», — наголосив Володимир Зеленський.

Він відзначив підтримку Іспанії євроатлантичного руху України.

«Це тепер очевидний факт: що ширше в Європі НАТО, то ширший в Європі простір миру, простір захисту. Наша спільна з паном Прем’єр-міністром заява на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України чітко стверджує, що безпека для Європи — наш спільний пріоритет», — сказав глава держави й додав, що це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, тобто з більшістю.

Окремо Президент наголосив на спільній з Іспанією роботі щодо залучення світової підтримки задля досягнення миру й подякував за підтримку української формули миру, пункти якої спроможні убезпечити від агресії та її наслідків.

Педро Санчес висловив переконання, що під час головування Іспанії в Раді ЄС буде досягнуто прогресу в питаннях, важливих для майбутнього Євросоюзу, і, звичайно, Україна перебуватиме в центрі всіх дебатів. Він наголосив, що нині українці захищають найважливіші міжнародні принципи: суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. У контексті євроінтеграції нашої країни Педро Санчес зауважив, що проміжна оцінка Єврокомісії щодо статусу України як кандидата на вступ до ЄС позитивна і свідчить про значний прогрес.

За словами Прем’єр-міністра Іспанії, багато роботи здійснюють у напрямі створення механізмів притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні. Триває пошук шляхів розв’язання питання із замороженими російськими активами в Європі, що потребує певних юридичних рішень. Прем’єр-міністр Іспанії побажав Україні успіхів у її контрнаступальних операціях і висловив сподівання, що це дасть змогу забезпечити справедливий і тривалий мир.

«Європа й Іспанія залишаються на вашому боці», — резюмував Педро Санчес.

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